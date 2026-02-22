Frontale tra due auto questa mattina attorno alle 8 lungo la Statale Adriatica, all’altezza dello stabilimento Angelini, ad Ancona. Sei le persone rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni.

Si tratta di un 24enne di Civitanova Marche, che stava rientrando a casa insieme a due amici coetanei. Il giovane era alla guida di un’utilitaria che si è scontrata con un monovolume diretto verso l’aeroporto. Al volante una donna romena di 66 anni, residente a Numana, che accompagnava una coppia di inglesi in partenza per un volo.