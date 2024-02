Christian: la battaglia d’amore di Sergio ed Emily. Stasera (giovedì 22 Febbraio) alle h22 la storia di una famiglia unita e coraggiosa, pur nelle difficoltà che una terribile malattia degenerativa ha posto lungo il suo cammino.

Racconteremo la forza di Christian, quella di un sorriso capace di combattere una terribile malattia degenerativa come la Leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher. Un sorriso che si accende non appena riceve la carezza di suo padre Sergio o incrocia lo sguardo di sua mamma Emily.

Questa coppia di genitori ha tanto da raccontare e da insegnare a tutti noi. La diagnosi del male che in Italia non arrivava, i viaggi della speranza in America, il trasferimento in Spagna per il clima favorevole al figliolo. “Per Christian siamo pronti a tutto” raccontano ai microfoni dièTV Canale 12 (condotto da Maurizio Socci, ndr)

Emily, la mamma, ha riversato le sue emozioni in tre libri, acquistabili direttamente dalle sue manii: “Scrivere mi aiuta a spiegare il nostro amore per un figlio speciale”.

Sergio non dimentica le persone che in questi anni sono stati loro vicini: “Gli amici della pagina Facebook, ma soprattutto la band “I Nomadi”, musica d’amore per noi. Ci sono sempre vicini e non li ringrazieremo mai abbastanza”

Aiutiamo questa famiglia! Per info e donazioni consultare la pagina Facebook “Tutti insieme al piccolo grande Christian”.

Appuntamento stasera h 22 canale 12 di èTV.

Christian con mamma Emily, papà Sergio, Maurizio Socci, Alessandro Tizzani e Giacomo Giampieri