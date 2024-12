ANCONA – Estorsione e minacce di morte all’ex compagna 29enne che, per difendersi, gli spruzza spray al peperoncino, prima di rifugiarsi in un esercizio commerciale e e chiamare il numero unico di emergenza per attivare i soccorsi.

E’ accaduto ieri ad Ancona: i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno arrestato in flagranza del reato di estorsione un 30enne anconetano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il Questore di Ancona ha inoltre emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un 40enne che picchiava e insultava la sua compagna con cui conviveva. La donna per non far sentire le proprie urla dai vicini alzava al massimo il volume della televisione, ma dopo una delle ultime violenze, era riuscita a scappare dall’abitazione e a chiedere aiuto ad un’amica. Nell’anno 2024 sono stati oltre 80 i provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore di Ancona, quasi il triplo rispetto a quelli emessi in tutto l’anno scorso che in totale sono stati 30. Il tasso di recidiva registrato nell’anno in corso è inferiore allo 0.5%.