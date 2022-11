MACERATA – Fuga dal bus in fiamme nel primo pomeriggio per un gruppo di studenti a Macerata. Il mezzo che stava per accompagnarli a casa ha avuto un guasto. Il fumo è partito dalla parte posteriore del mezzo, i ragazzi sono stati fatti scendere e in breve tempo le fiamme hanno avvolto l’autobus. Al lavoro sul posto i Vigili del Fuoco.

