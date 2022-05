Continua la discesa, anche nelle Marche, dei principali parametri legati alla diffusione della pandemia da Covid, anche se nelle ultime 24 ore tornano a salire i ricoverati e i decessi sono due.

In totale i ricoveri sono 120 (+6 in 24 ore), di cui 4 in terapia intensiva (invariato), e 116 in area medica (+6). Sono 12 le persone nei pronto soccorso (-3 in un giorno).

Come detto, le vittime nell’ultima giornata sono due: si tratta di una 72enne di Fermo e di un 88enne di Porto San Giorgio, entrambi con malattie pregresse. Da inizio pandemia sono stati 3.895 i decessi totali nelle Marche, 2.152 uomini e 1.743 donne.

Sul fronte del contagio, sono 667 i nuovi positivi (ieri 810), con un tasso di positività al 25,9% (ieri era al 29,5%). Scende sotto quota 400 l’incidenza che oggi si attesta a 392,89 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 415,63). Dei nuovi casi, 191 si registrano nell’Anconetano, 133 nel Maceratese, 127 nel Pesarese, 114 nell’Ascolano, 87 nel Fermano.