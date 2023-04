VALLEFOGLIA – La comunità di Vallefoglia vive ore di grande apprensione dopo il malore che, ieri mattina, ha colpito il sindaco Palmiro Ucchielli. Il primo cittadino si è sentito male mentre si trovava in Comune, quando ha iniziato ad avvertire strane sensazioni alle articolazioni. D’urgenza è stato portato in ospedale a Fano per un trattamento farmacologico. Si trova a tutt’ora ricoverano nel nosocomio fanese, dove vi rimarrà per 72 ore. Sarebbe stato colto da un ictus.

Già senatore e presidente della Provincia di Pesaro-Urbino, Ucchielli è un politico di lungo corso e uno storico esponente del Partito Democratico regionale e nazionale. Il Carlino, oggi, ha riportato alcune sue dichiarazioni in cui avrebbe affermato di stare “benino” e riportato la sua volontà di “rimettermi presto”.