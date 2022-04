“Purtroppo a causa dei rincari dei costi delle materie prime e del prezzo dell’energia, ancora una volta si sta bloccando la ricostruzione post-sisma.

Non si può consentire e non è comprensibile che gli effetti della crisi in atto debbano essere addebitati alle comunità colpite dal terremoto”.

Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su Faceboook. “Per noi – spiega – la ricostruzione è una priorità e per questo abbiamo aggiornato il prezziario da ormai quattro mesi. Ci aspettiamo che tutti prendano atto dell’aumento dei prezzi e della necessità di adeguare il contributo parametrico per la ricostruzione degli edifici per non vanificare tutti gli sforzi fin qui profusi”.