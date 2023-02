Giallo a Pesaro, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto questa mattina in un appartamento del centro storico. Il giovane si trovava all’interno della sua abitazione, in via Gavelli, nella zona del conservatorio Rossini. Secondo una prima ricostruzione la vittima, che fino a poche settimane fa risiedeva a Baia Flaminia e si era trasferito in centro da poche settimane, lavorava a Vallefoglia in un centro per materiali edili.

Sarebbe stato il fratello a dare l’allarme: nell’abitazione, che è stata posta sotto sequestro, c’era sangue ovunque. Sul posto la polizia che sta portando avanti le indagini. Si cerca l’arma del delitto, probabilmente un coltello. L’area è stata interdetta: passati al setaccio i bidoni della spazzatura e i tombini della zona.