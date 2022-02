Le Marche protagoniste a Dubai per Expo 2020. Acquaroli in diretta su èTV: “Costruiamo con Eau un futuro di opportunità”.

“Le Marche e gli Emirati hanno avuto contatti e relazioni importanti e opportunità in passato, e oggi è un giorno importante perché vogliamo riprendere un percorso dove le nostre comunità vogliono tornare a frequentarsi” e “costruire un futuro di opportunità reciproche per le nostre culture, economie e società”.

Lo ha detto in diretta su èTV Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, in collegamento con il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai per inaugurare il Regional Day delle Marche e la settimana dedicata alla regione all’esposizione universale.



“Questa è una giornata straordinaria perché introduce la settimana della Regione in una occasione internazionale importante, che arriva in un momento dove si può iniziare a essere di nuovo ottimisti, un ottimismo, cauto” ma “basato su evidenze scientifiche che ci fanno pensare che il periodo più brutto è stato lasciato alle spalle” sulla pandemia, ha detto Acquaroli.

“E’ per noi importante questa vetrina, perché mette in condizione il nostro territorio e imprese di andare in connessione di opportunità internazionali”, ha sottolineato il presidente della regione. “Le Marche rappresentano una sfida per chi crede in noi, abbiamo un ampio margine di crescita” e “da oggi, la nostra regione non sarà più una sorpresa, ma può diventare un punto di riferimento”.