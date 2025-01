FERMO – Ricoverato per uno stato influenzale un neonato di due mesi di Campofilone è morto all’ospedale Murri di Fermo il 14 gennaio scorso. Per il decesso sono indagati nove medici del nosocomio per omicidio colposo. Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino la tragedia è avvenuta la scorsa settimana. La Procura ha aperto un fascicolo dopo la denuncia del legale della famiglia, Massimo Di Bonaventura.

La famiglia chiede di chiarire le cause della morte e per questo era presente all’esame autoptico un consulente tecnico di parte. Il bimbo era stato ricoverato tre settimane fa per un raffreddore e difficoltà respiratorie. Dopo le prime cure il bambino stava meglio poi il 12 gennaio il peggioramento e la morte due giorni dopo. La Procura ha disposto l’autopsia che è stata fatta ieri. I medici indagati sono difesi dagli avvocati Igor Giostra e Stefano Chiodini.

Oggi la direzione dell’Azienda sanitaria di Fermo ha espresso “il più profondo cordoglio e tutta la sua vicinanza alla famiglia investita dall’evento luttuoso. La direzione – è detto nella nota – nutre la massima fiducia nell’operato dei suoi professionisti e resta a disposizione della magistratura”.