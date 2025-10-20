ANCONA – È morto Edoardo Menichelli, ex cardinale ed ex arcivescovo di Ancona e di Chieti. Menichelli, aveva 86 anni, è stato arcivescovo del capoluogo marchigiano dal 2004 al 2016.

Nato a San Severino Marche (Macerata) il 14 ottobre 1939, fu ordinato presbitero il 3 luglio 1965 ed eletto alla sede arcivescovile di Chieti-Vasto il 10 giugno 1994. Ordinato vescovo il 9 luglio 1994, fu trasferito ad Ancona-Osimo l’8 gennaio 2004. Nel Concistoro del 14 febbraio 2015 fu creato cardinale da Papa Francesco e divenne emerito il 14 luglio 2017.

“Malato da qualche tempo – scrive l’arcidiocesi di Ancona-Osimo – ha affrontato l’infermità e le pesanti terapie combattendo coraggiosamente lasciando trasparire lo spirito indomito che caratterizzava il suo temperamento e il desiderio di vivere con fiducia incrollabile la sua consacrazione al Signore fino alla fine”.

Il cordoglio di San Severino

“La Città di San Severino Marche è in lutto e si stringe nel profondo cordoglio per la scomparsa di sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, straordinaria figura della Chiesa e figlio illustre di questa terra”. Così in una nota il Comune di San Severino Marche, commentando la notizia della morte dell’ex arcivescovo di Chieti e Ancona, Edoardo Menichelli.

Il Comune ripercorre poi la carriera ecclesiastica di Menichelli. A partire dalla sua formazione, iniziata nell’allora seminario settempedano e proseguita al Pontificio seminario regionale “Pio XI” di Fano (Pesaro Urbino). In seguito ha conseguito la licenza in Teologia pastorale alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Nella capitale, ha svolto un’intensa attività pastorale, seguendo la pastorale familiare e prestando assistenza spirituale alla clinica Villa Mafalda per oltre venti anni. È stato anche collaboratore del Consultorio familiare del Policlinico Gemelli, dove ha insegnato Etica professionale.

In seno alla Conferenza episcopale italiana (Cei), è stato vice presidente della Conferenza episcopale marchigiana e membro della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. Ha ricoperto inoltre l’incarico di assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani (Amci), portando avanti con fermezza la sua riflessione etica sul fine vita e l’importanza dell’accoglienza della vita.

“Oggi piangiamo la perdita di un concittadino straordinario. – scrive la sindaca di San Severino Marche, Rosa Piermattei – Il cardinale Edoardo Menichelli, il nostro ‘Don Edoardo’, ha sempre mantenuto un legame profondo e indissolubile con la sua Serripola e con l’intera San Severino Marche. La sua umiltà, il suo sorriso e la sua profonda saggezza resteranno un patrimonio spirituale inestimabile per tutti noi”.