Superare il problema del mancato incrocio domanda offerta, rimettersi in carreggiata per trovare o ritornare sul mercato del lavoro. Va in questa direzione la misura della borsa di lavoro riconosciuta come operazione di importanza strategica nell’ambito del programma regionale del fondo sociale europeo. I destinatari sono persone disoccupate tra i 18 e i 65 anni per un’esperienza di 8 mesi con un’indennità mensile di 800 euro. Il focus al ridotto del teatro delle Muse di Ancona con la capo unità occupazione, affari sociali e inclusione Adelina Dos Reis, i centri per l’impiego, i beneficiari e la Regione.