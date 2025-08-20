ANCONA – Vivevano in un appartamento sporco e degradato, tra rifiuti ed escrementi, abbandonati a sé stessi: 3 cani e 4 gatti sono stati sequestrati dalle Guardie Zoofile dell’Oipa di Ancona.

Durante l’intervento è emerso che la proprietaria si trovava da tempo lontana da casa e gli animali erano lasciati senza cure. Due cani e i gatti erano chiusi nell’abitazione, quasi totalmente al buio, circondati dalle loro deiezioni. Il terzo cane, invece, viveva all’esterno legato a una catena, senza riparo adeguato e in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie.

Gli animali sequestrati apparivano agitati, trascurati e in sofferenza: in particolare il cane tenuto a catena era sporco e presentava problemi di deambulazione e socializzazione.

La proprietaria è ora indagata dalla Procura della Repubblica per detenzione incompatibile di animali produttiva di gravi sofferenze.

«Ci siamo attivati subito per salvare questi animali – spiega la coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Ancona e provincia, Luana Bedetti –. Dalle informazioni raccolte, risultavano abbandonati da tempo e affidati solo sporadicamente a una persona che se ne occupava. Ora finalmente potranno vivere una vita migliore».