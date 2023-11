ASCOLI – “L’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno informa che, a seguito della scomparsa di Carlo Mazzone, è stata proclamata per domani, lunedì 21 agosto 2023, giornata di lutto cittadino”.

A darne notizia è proprio il Comune di Ascoli Piceno, dove ieri, si è spento a 86 anni l’amato allenatore Carlo Mazzone. I funerali si terranno alle ore 16.30 presso la Chiesa di San Francesco, in Piazza del Popolo. Proprio in previsione del grande afflusso di persone che arriveranno per l’ultimo saluto a “Sor Carletto” il Comune ha deciso di installare un maxi schermo in Piazza del Popolo.

“Durante i funerali, locali, attività commerciali e uffici pubblici – fa sapere l’amministrazione – resteranno chiusi. Per l’intera giornata non si svolgeranno eventi di carattere musicale