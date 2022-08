ASCOLI – La pioggia di venerdì non è bastata per evitare il razionamento dell’acqua in diversi comuni dell’Ascolano dove l’allarme siccità ora si tramuta in ordinanze restrittive. Il consorzio Ciip ha deciso per la sospensione dell’erogazione idrica nelle ore notturne dalle 22 alle 6 a partire da lunedì prossimo, attraverso la chiusura dei serbatoi. I Comuni delle province di Ascoli e Fermo interessati dal razionamento notturno saranno: Servigliano -(Zona Curetta); Santa Vittoria in Matenano, Fermo (Zona San Girolamo), Monte Giberto ( contrada Castelletta), Lapedona, Ortezzano, Castorano, Spinetoli, Offida (centro e San Barnaba), Acquaviva Picena e Monteprandone.