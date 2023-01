Ammontano a 11.744.577 tonnellate le merci movimentate nel 2022 nel sistema portuale del mare Adriatico centrale. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Statistiche dell’Adsp, crescono i passeggeri che sono stati, nel complesso, 958.305, con un aumento del +31,4% rispetto al 2021 quando furono 729.067.

Porto di Ancona, cresce del +56% il traffico delle merci rinfuse e del +31% i passeggeri

Il traffico complessivo 2022 delle merci nel porto di Ancona-Falconara Marittima ammonta a 10.576.996 tonnellate, con un andamento sostanzialmente in linea con il 2021. Sono stabili le merci liquide e i container; si registra un leggero calo delle merci su tir e trailer mentre le merci rinfuse segnano una crescita del +56% rispetto all’anno precedente, dovuta in particolare a cereali, carbone, minerali grezzi come il caolino.

È positivo il traffico passeggeri nel suo complesso, con un aumento del +31% fra il 2022 e il 2021. I passeggeri transitati nello scalo dorico sono stati 946.947 di cui 873.921 nei traghetti, aumentati del +27%, e 73.026 crocieristi. Quest’ultimi sono cresciuti addirittura del +98%, segno della grande vitalità del comparto marittimo e del desiderio delle persone di viaggiare.

I passeggeri dei traghetti verso la Grecia sono stati 634.993, con una crescita del +23% nel 2022 rispetto al 2021, e 128.857 per la Croazia, dal 1 gennaio nell’area Schengen, con un aumento del +85%. Sono state 108.975 le persone che hanno viaggiato sulla direttrice per l’Albania (+5%).

Porto di Ortona, cresce l’andamento delle merci, il ritorno dellecrociere

Crescono le merci movimentate nel porto di Ortona nel 2022, pari a 1.167.581 tonnellate, con un aumento del +2% rispetto al 2021. Un incremento dovuto alla performance delle rinfuse solide (+4%), in particolare dello sbarco dei cereali. Stabile, nello scalo ortonese, il traffico delle merci liquide.

Il 2022 segna il ritorno delle piccole crociere ad Ortona, con 524 persone transitate e un aumento del +49% rispetto al 2021.

Porto di Pesaro, crescono i passeggeri per la Croazia e i crocieristi

Nel porto di Pesaro, sono cresciuti nel 2022 sia il traffico dei passeggeri, grazie al collegamento veloce per la Croazia, sia i crocieristi in transito. A bordo delle crociere, sulla direttrice dal mare Adriatico al Mediterraneo, hanno viaggiato 782 persone, erano state 110 nel 2021. I passeggeri per la Croazia sono passati da 3.944 nel 2021 a 10.052 nel 2022.

Il presidente Garofalo, un sistema portuale dinamico, che lavora per intercettare le richieste del mercato

“Gli scali del sistema portuale del mare Adriatico centrale segnano un buon dinamismo – afferma il presidente Adsp Vincenzo Garofalo -. La tendenza che emerge dai dati del 2022, pur risentendo ovviamente delle incertezze internazionali, mostra il vantaggio della posizione geografica dei porti di nostra competenza sia per i traffici delle merci sia per i passeggeri. Il dato delle crociere, in particolare, dimostra quanto sia forte il desiderio delle persone di viaggiare e di scoprire, una voglia che può essere ben legata a nuove opportunità per il turismo di Marche e Abruzzo. Come Autorità di sistema portuale, abbiamo il compito di affiancare le imprese e gli operatori portuali nell’intercettare ancor di più queste dinamiche di mercato. Lavoriamo per potenziare e migliorare, in questa direzione, le infrastrutture e gli spazi degli scali Adsp”.