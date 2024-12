MERGO – Tragedia lungo la strada provinciale 76, nel territorio di Mergo (Jesi), all’altezza dello stabilimento Elica. Un uomo di 85 anni è deceduto a seguito di un tragico incidente che si è verificato alle 17.45 di oggi. Il pensionato, classe ’39, stava guidando una Fiat Punto, in direzione Ancona, quando, per cause da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta coinvolgendo nel frontale altre due vetture, una Giulietta e una Golf. Due donne sono rimaste ferite nello schianto e sono state portate in pronto soccorso a Jesi in codice giallo. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che ad aver causato il frontale sia stato un malore dell’anziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, l’automedica di Jesi, la Croce Verde di Cupramontana e la Pubblica Assistenza Piròs di Apiro.