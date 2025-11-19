ANCONA – Sono 22 i ristoranti che conquistano 1 stella Michelin nella 71/a edizione della Guida Michelin Italia presentata al Teatro Regio di Parma. Molti i volti giovani. Per le Marche arriva una nuova stella, quella di Casa Bertini a Recanati, entrata a far parte della selezione stellata in corso d’anno.
La regione conta nel suo palmares: 6 ristoranti con una stella, di cui 5 confermati, ovvero Andreina a Loreto, Retroscena a Porto San Giorgio, Dalla Gioconda a Gabicce Monte, Il Tiglio a Montemonaco e Nostrano a Pesaro, più la new entry. Mantiene le due stelle la Madonnina del Pescatore a Senigallia. E Uliassi di Senigallia resta nell’Olimpo dei 14 ristoranti con tre stelle.