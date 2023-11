ANCONA – I poliziotti della Questura di Ancona hanno arrestato un cittadino tunisino di 46 anni, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Gli investigatori avevano notato il tunisino mentre stava per cedere una dose di cocaina ad un uomo italiano. L’immediato intervento del personale ha permesso di rinvenire e sequestrare l’involucro di cocaina. A seguito delle attività di controllo sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 involucri pronti per lo spaccio al minuto, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di denaro di 990 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, dai successivi accertamenti è emerso che il tunisino aveva a proprio carico un ordine di espulsione dal territorio nazionale, come misura di sicurezza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nel luglio 2017 e contestuale decreto di dichiarazione di pericolosità sociale.

Così è scattato l’arresto, in attesa della convalida del provvedimento.