CINGOLI – Va a trovare dei parenti che abitano nelle campagne di Cingoli e mentre gioca in giardino precipita dentro un pozzo profondo sette metri.

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per una bambina di sette anni. La piccola stava giocando sopra alcune assi che coprivano il pozzo quando una ha ceduto facendola precipitare. Ad attutire la caduta l’acqua che si trovava sul fondo e che fortunatamente non era troppo profonda.

Ad accorgersi di cosa era successo e a lanciare l’allarme i familiari della bimba. Sul posto sono intervenuti carabinieri, 118 e vigili del fuoco. È stato proprio uno dei pompieri a calarsi nel pozzo per trarre in salvo la piccola che per tutte le operazioni di soccorso è rimasta aggrappata a una corda precedentemente calata dai parenti per evitarle di restare troppo tempo in acqua. Una volta raggiunta dal soccorritore è stata imbracata e riportata in superficie. Nel frattempo i sanitari avevano allertato l’eliambulanza che atterrata non lontano dall’abitazione ha poi trasportato la piccola all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Fortunatamente sta bene.