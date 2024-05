Pedaso – E’ stato fermato dai carabinieri il conducente dell’auto che la scorsa notte a Pedaso (Fermo) ha travolto e ucciso un uomo e ne ha ferito un altro.

L’automobilista, per motivi ancora in corso di accertamento, è finito con la sua vettura contro un gruppo di persone in via Garibaldi.

Nell’urto, un uomo di circa 50 anni, Giampiero Larivera un 54enne del posto, è morto e un altro è rimasto ferito. Sul posto i sanitari della Croce verde Valdaso e i carabinieri del Radiomobile e della locale stazione.

I militari, dopo aver raccolto le prime sommarie informazioni, hanno identificare l’automobilista che, da lì a breve, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Sono in corso le indagini per capire l’eventuale movente gel gesto. I due sarebbero legati da amicizia, e prima dell’incidente secondo alcune testimonianze ci darebbe stato un litigio tra loro prima del dramma.

Nella notte sarebbero emersi nuovi particolari grazie alle indagini dei carabinieri della compagnia di Fermo: l’investimento mortale avvenuto nel corso della notte in via Garibaldi a Pedaso, sarebbe stato l’epilogo di una lite scoppiata poco prima in un bar.

Lo sfogo della madre dell’investito: “Lo aspettavo a casa. Non si può morire così”