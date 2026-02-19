Questione di giorni e poi anche i sanitari marchigiani avranno l’aggiornamento delle loro indennità. In questo inizio d’anno sono molte le regioni che hanno rinnovato accordi e compensi, dal Veneto alla Sardegna, dalla Lombardia all’Umbria. Pur infatti essendo finanziata a livello nazionale, l’erogazione dipende da accordi siglati tra le singole Regioni e le organizzazioni sindacali.

Nelle Marche il percorso per il rinnovo è iniziato nelle scorse settimane con un confronto tra i vertici della regione e i sindacati per definire i criteri e i tempi di erogazione.

C’è però anche la questioni dei contratti a tempo determinato in scadenza a fine mese e della carenza di personale, anche se su quest’ultimo tema ci sono buone notizie: è stato pubblicato il bando per 32 infermieri a tempo pieno e indeterminato negli enti del Servizio sanitario regionale delle Marche. La procedura distribuisce i posti, individuandone sette all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, uno all’Inrca, tre all’Ast di Ancona, 10 all’Ast di Ascoli Piceno, uno all’Ast di Fermo, cinque in quella di Macerata e cinque in quella di Pesaro. Per quanto riguarda l’Ast di Ancona è inoltre prevista l’assunzione di 19 infermieri per coprire le necessità delle nuova case di comunità

.

