Tragico incidente nella mattinata a Recanati, morto un uomo di 60 anni Massimo De Carolis, residente proprio a Recanati.

Lo schianto fatale intorno alle 10.30, coinvolte tre vetture: una Mercedes, un'Alfa 147 e una 500XL.

Secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia locale intervenuta sul posto insieme a sanitari e vigili del fuoco, tutto sarebbe partito da un sorpasso. La mercedes condotta da un uomo italo tedesco avrebbe tentato di superare la 500 XL a bordo della quale si trovavano un anziano insieme al figlio. Tra le due vetture ci sarebbe stato un impatto che avrebbe coinvolto anche l'alfa di De Carolis che viaggiava in senso opposto. Uno scontro devastante, con parti di carrozzeria volate a centinaia di metri di distanza. Ad avere la peggio proprio De Carolis rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. I vigili del fuoco hanno divelto il tetto del veicolo per estrarre l'uomo ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare e i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.