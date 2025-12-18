Una giornata importante per il Comune di Sarnano che a quasi 10 anni dal sisma che nel 2016 ha segnato il territorio sarnanese e il centro Italia ha assegnato la cittadinanza onoraria a tre personalità non residenti nel paese che si sono distinte per il loro particolare impegno morale, civile e umanitario a favore della comunità di Sarnano.

Durante la cerimonia ufficiale che si è tenuta in mattinata nella sala congressi “Manfredo Gentili” a Sarnano è stata conferita la cittadinanza onoraria alla Dott.ssa Veronica Berti, Vicepresidente della Andrea Bocelli Foundation, alla Dott.ssa Arianna Roberta Alessi, Vicepresidente della Only The Brave Foundation, e al Dott. Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il riconoscimento è motivato dal profondo gesto di solidarietà compiuto dal giorno successivo del sisma del 2016 che ha colpito duramente il paese rendendo inagibili numerose edifici pubblici e scuole. Nello specifico, grazie al lavoro e al sostegno della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato possibile, in soli 114 giorni, ricostruire la scuola dell’infanzia “Benedetto Costa”, costruita con criteri moderni, antisismici ed ecosostenibili.

Va, invece, all’Andrea Bocelli Foundation e alla Only The Brave Foundation, per l’impegno diretto delle rispettive Vicepresidenti che si sono fatte promotrice della Scuola Secondaria di primo grado “Giacomo Leopardi”, il riconoscimento per aver portato a termine in soli 150 giorni, con un progetto innovativo, funzionale e sicuro la ricostruzione della scuola, restituendo così un luogo di crescita e speranza agli studenti di Sarnano.

Interventi importanti per la comunità che non solo hanno garantito la continuità del diritto allo studio in un momento difficile per la cittadinanza, ma hanno rappresentato un atto di vicinanza, altruismo e lavoro condiviso. Con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e delle associazioni Andrea Bocelli Foundation e della Only The Brave Foundation si è mantenuta viva la comunità locale permettendo ai giovani e alle famiglie di rimanere sul territorio avendo un sostegno concreto.

Proprio per esprimere pubblicamente riconoscenza e gratitudine il Comune di Sarnano ha voluto organizzare una cerimonia per premiare chi ha saputo interpretare il senso più alto del servizio alla collettività, trasformando un gesto di solidarietà in un legame permanente con il nostro territorio. Un momento solenne e partecipato e condiviso.

«Oggi è una giornata significativa per l’Amministrazione comunale e per l’intera comunità di Sarnano. Abbiamo scelto di conferire la cittadinanza onoraria a tre personalità di grande valore che, in un momento particolarmente difficile per il nostro paese, hanno saputo offrire un contributo concreto e profondo. Attraverso la solidarietà dimostrata e l’impegno nella ricostruzione della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado, hanno restituito fiducia e speranza, in particolare alle nuove generazioni» – ha dichiarato il sindaco di Sarnano, Fabio Fantegrossi.

“Friuli Venezia Giulia e Sarnano condividono la stessa esperienza: quella di comunità segnate dal terremoto e capaci di reagire. Il prossimo anno ricorreranno i cinquant’anni del sisma che ha colpito il Friuli, una storia che ci accomuna e che spiega perché certi legami nascono e continuano nel tempo”. Con queste parole l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha ritirato, a nome del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, la cittadinanza onoraria conferita dal Comune di Sarnano -. Siamo onorati di questo riconoscimento – ha aggiunto Riccardi – perché racconta una storia straordinaria della Protezione civile, fatta di responsabilità condivisa e di un impegno che non divide, ma unisce”. Un riferimento al valore istituzionale del sistema di protezione civile, che secondo l’assessore rappresenta “uno dei pochi ambiti in cui la politica può permettersi il privilegio di non dividersi”.