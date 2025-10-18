ANCONA – Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione post sisma 2016 esprime il proprio ringraziamento al Ministro della Cultura Alessandro Giuli per aver inserito il progetto “Rinascimento Marchigiano” tra le iniziative sostenute dal MiC per la promozione internazionale della cultura e dell’arte italiana.

Il decreto ministeriale stanzia infatti quasi 20 milioni di euro nel triennio 2025-2027 per 64 progetti strategici di diplomazia culturale. Tra questi, “Rinascimento Marchigiano” – mostra promossa da ANCI e sostenuta dalla Struttura commissariale – sarà presentata con un evento itinerante in Cina, Germania e Spagna, per raccontare al pubblico internazionale il valore del restauro e del recupero del patrimonio culturale colpito dagli eventi sismici del 2016.

“Questa iniziativa rappresenta non solo un’occasione di grande prestigio internazionale – dichiara il Commissario – ma anche il segno tangibile della rinascita dei territori del cratere, che attraverso la ricostruzione e la valorizzazione del loro straordinario patrimonio artistico e culturale dimostrano al mondo la forza di comunità resilienti e capaci di ripartire”.

L’arte e la ricostruzione diventano così strumenti di identità e di rilancio: la bellezza dei luoghi ricostruiti si unisce alla memoria del sisma per trasformarsi in messaggio di speranza e futuro condiviso.