LORETO – Tragico incidente questa mattina intorno alle 10.15 a Loreto, un anziano di 70 anni è finito con la sua auto contro un muro in via Brodolini, nei pressi del Conad.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento osimano insieme alle ambulanze del 118.

L’uomo residente in Abruzzo ma domiciliato a Loreto, è stato estratto dall’abitacolo dopo aver tagliato lo sportello rimasto accartocciato a seguito dell’impatto.

Il personale medico e sanitario ha provveduto a un lungo massaggio cardiaco ma per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma si ipotizza un malore improvviso alla guida.