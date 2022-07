PESARO – Il Gruppo della Guardia di Finanza di Pesaro, nell’ambito di un più ampio piano di intensificazione dei controlli del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Pesaro, ha sottoposto a sequestro oltre 20.000 articoli commercializzati, in violazione del Codice del Consumo e della normativa in materia di sicurezza prodotti.



In particolare, è stato eseguito un controllo presso un esercizio commerciale, gestito da soggetti extracomunitari, dove sono stati rinvenuti prodotti di bigiotteria privi delle dovute indicazioni di provenienza, delle istruzioni per l’utilizzo, delle avvertenze di sicurezza e della composizione merceologica.



Le suddette indicazioni sono difatti obbligatorie, in quanto, oltre ad attestare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza dell’Unione Europea e nazionali, garantiscono che il prodotto non sia stato fabbricato con sostanze che possano rivelarsi dannose per la salute.

I prodotti posti in vendita, di valore commerciale complessivo di oltre 20.000 euro, sono stati dunque sequestrati e ritirati dal mercato dalle Fiamme Gialle ed i relativi responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio competente per la definizione delle sanzioni amministrative contestate, che prevedono sanzioni pecuniarie anche fino a 25.800 euro.