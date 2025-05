ANCONA – Si sono concluse ieri sera intorno alle 23 le operazione di recupero di una speleologa di Ancona infortunata all’interno della Grotta del Fiume, nel sistema carsico di Frasassi (AN). L’infortunata, speleologa del Servizio di Soccorso alpino stava svolgendo delle attività addestrative all’interno della grotta quando un pilastro di roccia ha ceduto sopra di lei travolgendola. Subito le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenute, insieme al sanitario che ha stabilizzato ed imbarellato la paziente. Le operazioni di trasporto della barella verso l’uscita sono durate circa 3 ore e una volta all’esterno della grotta, i tecnici della stazione di Ancona hanno assicurato la discesa verso la strada. La donna è stata presa in carico dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale a Fabriano per un trauma agli arti inferiori. Il percorso dove la speleologa stava facendo addestramento insieme ad altri colleghi è percorribile solo da speleologi esperti ed attrezzati, non dal pubblico