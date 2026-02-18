PEDASO – Tre persone ferite, una in modo grave, in un incidente avvenuto poco prima delle 11 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Pedaso e Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

Il sinistro si è verificato all’interno della galleria Pedaso, al chilometro 288, e ha coinvolto due mezzi pesanti, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto per consentire i soccorsi, la rimozione dei veicoli e la pulizia della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, Vigili del fuoco, Polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia. Le condizioni più critiche riguardano uno dei camionisti, rimasto incastrato nella cabina e trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona con sospette lesioni midollari. Gli altri due feriti, tra cui l’altro conducente, sono stati ricoverati all’ospedale di San Benedetto del Tronto e non sarebbero in pericolo di vita.

Per chi viaggia da Ancona verso Pescara è prevista l’uscita obbligatoria a Pedaso, con circa tre chilometri di coda, proseguendo poi lungo la statale Adriatica per rientrare in autostrada a Grottammare.