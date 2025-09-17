AOSTA – La Corte d’assise del tribunale di Aosta ha disposto una perizia psichiatrica su Shoaib Teima, di 23 anni di Fermo, accusato dell’omicidio della compagna francese Auriane Laisne (24) trovata morta nel marzo del 2024 in una chiesetta diroccata di La Salle, nell’alta Valle d’Aosta. La richiesta è stata avanzata dalla difesa dell’imputato.

La Corte ha dunque oggi ritenuto necessario disporre una perizia psichiatrica sull’imputato per valutare se è in grado di intendere e volere e la sua eventuale pericolosità sociale. L’udienza di conferimento dell’incarico al dottor Francesco Cargiolo è fissata per il 13 ottobre. Questa mattina in aula è stato sentito lo psichiatra Franco Freilone, consulente della difesa, che ha evidenziato come dalle cartelle cliniche “emergerebbe un profilo di problematica psichiatrica che ha necessità di essere approfondita’. Alla luce di queste considerazioni la difesa ha richiesto nuovamente una perizia psichiatrica. Richiesta a cui si sono opposte l’accusa e la parte civile.