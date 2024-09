Come annunciato il maltempo è arrivato sulla nostra regione. Nella mattinata le precipitazioni più abbondanti hanno interessato la zona a cavallo tra Maceratese e Fermano, con cumulate di 51 mm alla foce del Chienti (tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio) di 35,6 mm a Santa Vittoria in Matenano e di 28,8 mm in un’altra stazione meteo di Porto Sant’Elpidio.



Problemi in particolare nelle città costiere. Questa mattina a Civitanova Marche si è allagato il sottopasso in Viale Bruno Buozzi: i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre un’autovettura con una donna a bordo. L’acqua è penetrata anche ai primi piani di alcune abitazioni. Allagamenti segnalati anche in Corso Vittorio Emanuele.

A Porto Sant’Elpidio allagato il sottopasso di Via Canada, che congiunge la zona nord della città al Lungomare Centro. In allerta anche Porto San Giorgio dove si segnalano allagamenti in vari punti della città, tra Via XX Settembre fino al tratto più a est della Valdaso.



Pioggia anche nella provincia di Pesaro Urbino, soprattutto tra Urbino e il Monte Carpegna, con un picco di cumulata di quasi 20 mm registrato dalla stazione pluviometrica di Pieve di Cagna.



L’ultimo aggiornamento meteo emesso in mattinata dal Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale delle Marche prevede per il resto della giornata “precipitazioni deboli, diffuse e continue, con temporanee intensificazioni a carattere di rovescio più consistenti nei settori costieri e collinari”.



La giornata tipicamente autunnale è testimoniata anche dalle temperature: a metà mattinata una sola stazione meteo delle circa 130 attive sul territorio regionale superava i 20° , con i 24,1° rilevati a Cesane Foresta, nel comune di Fossombrone (PU). In quota le temperature si sono avvicinate allo zero termico. Alle 9 e 30 del mattino, la stazione di Monte Vettore (2070 metri di altitudine in comune di Arquata) registrava 2,5°.