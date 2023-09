ANCONA – Ad Ancona la prima applicazione del Decreto-legge Caivano che rappresenta una stretta dura in tema di criminalità che vede i minori protagonisti. Il questore Cesare Capocasa, ha disposto la misura di prevenzione dell’avviso orale nei confronti di un 15enne. Il ragazzo è stato fermato con della droga e non era la prima volta. Gli agenti, come prevede il nuovo decreto, hanno bussato alla porta della famiglia del ragazzo per la notifica dell’avviso orale. Una sorta di avvertimento dello Stato per cercare di riportare il giovane sulla retta via.