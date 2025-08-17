FERMO – Controlli intensificati e tolleranza zero contro chi si mette al volante dopo aver bevuto o fatto uso di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno svolto una serie di verifiche sulle principali arterie stradali, con l’obiettivo di prevenire incidenti e tutelare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Si stila un bilancio di quattro persone denunciate in stato di libertà, tutte sorprese alla guida in condizioni non idonee. A Montegiorgio, un 72enne è rimasto coinvolto in un incidente a Servigliano e, sottoposto ad accertamento alcolico, è risultato positivo. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente. Sempre nella stessa zona, lungo la Strada Faleriense, i Carabinieri di Amandola hanno fermato una 50enne: la donna, risultata positiva al drug test, ha rifiutato ulteriori esami clinici. Anche in questo caso patente ritirata.

A Fermo, invece, i militari hanno denunciato un 41enne : dopo un sinistro in contrada Valdaso di Campofilone, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per l’alcol: i Carabinieri hanno disposto il sequestro del veicolo e il ritiro della patente. Stessa sorte per un 39enne, fermato a Monte Urano dopo un incidente lungo la provinciale Mezzina a Sant’Elpidio a Mare. Anche lui non ha accettato i controlli per alcol e droghe, vedendosi portare via patente e mezzo.