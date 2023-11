ANCONA – Nella mattinata di oggi i Carabinieri Forestali del Gruppo di Ancona, congiuntamente ai Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona, al Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro e alla Sezione Ambiente della Polizia Locale di Ancona, hanno eseguito un operazione di controllo finalizzata a prevenire illeciti ambientali e contrastare il campeggio abusivo e l’accensione di fuochi all’interno del Parco Regionale del Conero nella spiaggia di Mezzavalle.

L’operazione è stata organizzata a seguito di numerose segnalazioni pervenute nei giorni scorsi, relative a centinaia di soggetti che già prima di ferragosto, si erano organizzati per pernottare nella spiaggia, accendendo fuochi e collocando tende e altre strutture fisse di vario tipo; condotte che pongono a serio rischio l’integrità dell’area protetta demaniale, a causa del pericolo di cagionare incendi boschivi prodotti dai fuochi, oltre al deturpamento della spiaggia e delle aree limitrofe con rifiuti prodotti dalla prolungata presenza di un ingente numero di persone. Inoltre, una parte della spiaggia risulta interdetta alla frequentazione a causa della presenza di tratti di falesia che tendono a scivolare producendo frane pericolose per la pubblica incolumità.

L’operazione scattata dalle 5 del mattino ha consentito di individuare 72 soggetti residenti in varie regioni, alcuni anche stranieri, i quali avevano pernottato nell’area in questione con tende e sacchi a pelo, altri in strutture fisse abusive costruite con teli e pali di legno reperiti sul posto. Individuata e sequestrata anche una cucina da campo con bombola a gas. A tutti i soggetti è stata contestata la violazione prevista dall’ordinanza del Sindaco di Ancona n. 1 del 2018, la quale vieta nel demanio marittimo il campeggio con tende ed altre installazioni impiegate a tal fine, nonché il pernottamento. L’importo contestato a ciascun soggetto va da un minimo di 100 a un massimo di 1000 euro, con la possibilità di pagare in misura ridotta una somma pari a 200 euro.

Tre persone, delle quali due residenti ad Ancona ed una a Senigallia, sono state sorprese dai cinofili di Pesaro, intervenuti con il cane di nome One, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale: rispettivamente 1,09 grammi di marijuana e 1 g di hashish.

Segnalate al Comune di Ancona numerose strutture da demolire in tempi brevi, realizzate con materiali legnosi reperiti in loco, oltre a teli, stuoie ed altri materiali da copertura.