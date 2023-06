CIVITANOVA MARCHE – Grave incidente oggi poco dopo le 12.30 lungo a Civitanova Alta, nelle vicinanze dell’ospedale. Per cause ancora in fase di accertamento (forse un malore o un guasto meccanico) una donna di 72 anni è finita con la sua auto contro la cancellata di una casa in via Costamartina. Lo svincolo di uscita della strada ha fatto da rampa di lancio e l’auto, dopo il volo e lo schianto, è rimasta letteralmente appesa alla colonna del cancello.

Per estrarre la donna dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 118 viste le gravi condizioni della donna hanno allertato l’eliambulanza per il trasferimento immediato all’ospedale Torrette di Ancona