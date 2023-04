VALFORNACE – Il Comune di Valfornace (Macerata) ha emesso un bando pubblico di concorso, rivolto in particolare alle giovani coppie cui viene assegnato un punteggio preferenziale, per l’assegnazione a titolo oneroso delle Sae, le strutture abitative in emergenza, utilizzate dalle famiglie rimaste senza casa a causa del terremoto.

Il bando – fa sapere il Comune, poco più di 900 abitanti – è rivolto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile e della delibera di Giunta Regionale e tiene conto dell’apposito Regolamento comunale approvato nella seduta del Consiglio comunale del 4 aprile 2023. Tra i requisiti per chi è dimorante nel Comune l’impegno a trasferire la residenza a Valfornace entro 30 giorni dall’assegnazione della casetta.

Potranno presentare domanda, con attribuzione dei relativi punteggi specificati nel bando i nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti presso il Comune di Valfornace per i quali sia stata accertata una condizione di bisogno a livello sociale ed economico, i nuclei familiari formati da giovani coppie under 40, con almeno un componente già residente o stabilmente dimorante nel Comune, i nuclei familiari formati da coppie di nuova costituzione, sopra i 40 anni, con almeno un componente già residente o stabilmente dimorante a Valfornace, i nuclei familiari con figli iscritti e frequentanti le scuole site nel territorio comunale.

Altri punteggi preferenziali verranno assegnati chi ha genitori dimoranti a Valfornace, nuclei assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica resi inagibili dal sisma e varie altre categorie, come chi ha un contratto di lavoro per assistere disabili o anziani. La domanda di assegnazione va presentata entro e non oltre il 4 maggio 2023 .