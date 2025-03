Ieri a Osimo, nel Salone della Misericordia, è partita la campagna elettorale della candidata del centrosinistra Michela Glorio. "Torna la primavera" il motto che campeggiava nello schermo dietro il palco in una sala gremita ornata di origami a forma di fiori. Presenti, tra gli altri la segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi e il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo. Le elezioni si terranno il 25 e 26 maggio (eventuale ballottaggio l'8 e il 9 giugno) a seguito delle dimissioni, ufficiali dal dicembre 2024, del sindaco Francesco Pirani, neanche sei mesi dall'elezioni per problemi interni nella maggioranza di centrodestra.

"Ad Osimo torna la primavera. Grande partecipazione ed entusiasmo travolgente per #Michela Glorio Sindaco", scrive Mastrovincenzo sul proprio profilio Facebook.

Di "entusiasmo e partecipazione" parla anche il Movimento 5 stelle di Osimo per l'avvio della campagna elettorale della candiata. "Un incontro che rimarrà nella memoria di tutti i presenti. – scrive il M5s di Osimo in una nota – La sala era gremita di persone entusiaste, tanto che alcuni, non trovando posto, si sono sistemati all'esterno, proprio a ridosso della porta. Un segno tangibile della grande partecipazione e dell'interesse suscitato dall'avvio della campagna elettorale della candidata a Sindaco, Michela Glorio".

"Michela è stata accolta con una standing ovation, un gesto di affetto e di sostegno che ha reso ancora più emozionante questo momento di apertura. Il M5s, sempre al fianco della sua candidata, – prosegue – era presente con un nutrito gruppo di attivisti, pronti a sostenere la sua candidatura con determinazione e passione. A testimoniare la solidarietà e il supporto per Michela, era presente anche il Sindaco Roberto Ascani e tutta la giunta del vicino comune di Castelfidardo, che ha ribadito il suo pieno sostegno alla candidata".

Nel suo intervento, Glorio ha sottolineato l'importanza di mettere al centro i bisogni della comunità ricevendo una risposta entusiasta dal pubblico presente "Quello che ci aspetta sarà un periodo veramente difficile – ha detto – ma se sapremo unire le forze e lavorare insieme, riusciremo a superare ogni ostacolo. Il futuro di Osimo dipende da noi, e solo con determinazione, spirito di collaborazione e impegno potremo garantire a questa città un futuro migliore." La candidata, riferisce il M5s, "non ha risparmiato critiche ai suoi avversari che ad oggi hanno ancora il coraggio di ripresentarsi alle elezioni dopo essersi resi responsabili del commissariamento del Comune di Osimo". "L'incontro si è concluso con un forte senso di unità e speranza. – conclude il M5s – I presenti hanno rinnovato il loro impegno e sostegno alla candidatura di Michela Glorio, convinti che insieme sia possibile costruire un futuro migliore per Osimo. Il messaggio che ha caratterizzato l'evento è chiaro e forte: 'Ad Osimo torna la primavera'. Un futuro di rinnovamento, speranza e crescita, – conclude – dove la collaborazione e il sostegno reciproco saranno le chiavi per affrontare le sfide che ci attendono".