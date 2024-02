ANCONA – Chiusa per motivi di sicurezza la piscina del Passetto. La decisione del Comune di Ancona arriva dopo un controllo effettuato lo scorso 15 febbraio dalla Divisione Amministrativa della questura. A supporto, anche i vigili del fuoco per gli accertamenti di competenza. Dal rapporto al Comune, è emerso come, nella struttura, siano state rilevate «mancanze attinenti ad aspetti di “safety” con conseguenze in ordine alla sicurezza pubblica». L’amministrazione, visti gli atti, ha imposto, come si legge nell’ordinanza, «La chiusura si intende tale sino al completo ripristino delle difformità evidenziate». L’atto è stato trasmesso alla questura, alla prefettura e alla Cogepi che gestisce ormai da anni la piscina comunale Ieri pomeriggio, la società ha avvisato l’utenza con un messaggio sui profili social: «Avviso per la nostra gentile utenza. Chiusura momentanea dell’impianto del passetto per problematiche tecniche. Sarà nostra premura, appena sarà possibile, comunicarvi la data di riapertura. Ci scusiamo per il disagio».