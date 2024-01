PESARO – Al via a Pesaro il processo per l’Omicidio di Anastasiia Alashri, che vede imputato l’ex marito, accusato di omicidio volontario. L’omicidio risale al 13 novembre 2022 ed era avvenuto nell’appartamento in via Trieste 6. La coppia, con il figlio di 2 anni, scappava dalla guerra in Ucraina.



L’uomo potrebbe ricevere l’ergastolo per le 29 coltellate inferte alla moglie. Deve rispondere anche di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e occultamento di cadavere.

Oggi la Corte d’Assise, presieduta dal giudice Lorena Mussoni, ha ammesso la lista testi e le parti civili, si tratta dei genitori della vittima e del figlio minore, che al momento si trovano in Ucraina