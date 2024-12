In fila con la letterina in mano tutti pronti per conoscere Babbo Natale che ha fatto tappa, eccezionalmente in autobus, al centro Papa Giovanni XXIII di Ancona per la terza edizione del Santa Klaus village. Dal laboratorio degli elfi per bambini, alla musica con i canti natalizi, alla merenda preparata dalla ristorazione solidale del Centro. Durante l'evento è stato possibile acquistare i Torroni Solidali a sostegno del centro, in vendita anche al mercatino di Natale di Piazza Cavour fino al 24 dicembre e sul sito del centro Papa Giovanni XXIII