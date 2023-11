CUPRAMONTANA – Prendono in affitto un appartamento a Cupramontana, ma poi se ne vanno senza avvertire lasciano il cane, un povero pitbull, nel box, condannandolo a morire di stenti, fame e sete. Nel mirino una coppia di trentenni ora denunciati per uccisione e maltrattamento di animali in concorso. I due di origine siciliana sono stati denunciati dai Carabinieri della compagnia di Fabriano, come l’allarme lanciato dal proprietario dell’abitazione. Il servizio Veterinario dell’Ast 2 che hanno accertato il decesso del cane riconducibile all’assenza di cibo ed acqua.