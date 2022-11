CASTELPLANIO – Viene colto da un malore mentre si trova al volante, esce di strada e si schianta contro un albero. Dramma nel tardo pomeriggio a Castelplanio, in via delle Piagge. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del fuoco. Per l’anziano, 82 anni, non c’è stato nulla da fare. Era già deceduto.