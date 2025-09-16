Il gruppo Api-Ip si avvia verso la cessione agli azeri di Socar. L’annuncio è arrivato con una lettera del presidente del gruppo, Ugo Brachetti Peretti, inviata oggi ai dipendenti: “nella giornata di ieri – si legge – è stato sottoscritto l’accordo preliminare con cui Api Holding si è impegnata a cedere la propria partecipazione azionaria in Italiana Petroli e in Mip alla State Oil Company of Azerbaijan Republic (Socar)”.

La storica azienda con sede a Falconara Marittima passa dunque in mano estera, i dettagli dell’accordo ancora però non sono stati resi noti. Dopo la firma de preliminare restano da definire alcune questioni, tra cui il benestare del governo visto che l’operazione potrebbe doversi confrontare con i paletti del Golden Power. Il gruppo Api controlla una rete di oltre 4.500 distributori a marchio Ip, due raffinerie con una capacità di raffinazione di 10 milioni di tonnellate di greggio all’anno, una capacità di stoccaggio di 5 milioni di metri cubi di prodotti petroliferi e quasi 1.600 dipendenti, a cui si aggiungono 16.600 lavoratori dell’indotto della rete.

