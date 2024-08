ANCONA – La polizia è intervenuta in via Flaminia, ad Ancona, per il furto di una bottiglia di vino in una attività commerciale della zona. A sottrarla è stata una donna di 40 anni, di origine russa, che si è fermata all’esterno del negozio per berla.

Gli agenti, chiamati dal titolare dell’attività, sono arrivati sul posto e hanno rintracciato e portato la 40enne in questura dove è stata denunciata per furto e per non aver rispettato il foglio di via dal capoluogo dorico, emesso in precedenza dal questore di Ancona. E’ stata quindi denunciata anche per questo reato. La donna era senza documenti per attestare la sua presenza regolare sul territorio italiano. E’ stata segnalata e verranno fatti accertamenti.

La notte scorsa, sempre la polizia, è intervenuta in piazza Ugo Bassi, nel quartiere del Piano, per una lite tra donne. Tra loro c’era una 40enne, di origine romena, che ha sostenuto di aver avuto problemi con altre due donne di origine sudamericana. La 40enne era in uno stato psicofisico alterato ed è stata portata in ospedale per le cure.