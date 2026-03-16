“Con questo film ho avuto l’opportunità di scoprire le Marche una terra splendida e ospitale che mi ha colpito per la sua bellezza cosi varia, perfetta per innumerevoli scenari cinematografici: le spiagge del Conero con i scogli a picco sul mare, l’entroterra verde e rigoglioso, le montagne e le ville storiche da sogno dove abbiamo girato il film; ho trovato un’ospitalità calorosa e autentica, siete stati tutti super accoglienti vi ringrazio di cuore” con queste parole Manuela Arcuri, acclamata dalla folla di fan presenti, ha aperto la proiezione in anteprima nazionale del film Tradita, girato nelle Marche, al cinema Multiplex Giometti di Jesi e di Ancona.

“Nel film interpreto Pazienza Mantovani, una donna molto determinata che viene tradita da più persone e subisce ogni tipo di vicissitudine, ma grazie alla sua forza tira fuori gli artigli e combatte con passione per difendere la sua famiglia, affermare sé stessa e imporre la giustizia, un valore per lei fondamentale”. Ha detto Manuela Arcuri protagonista del film diretto da Gabriele Altobelli, prodotto da Mattia’s Film, una co-produzione Italia Spagna tratto dal romanzo “Tradita” di Maria Carboni.

Presentato nei giorni scorsi con grande successo in Spagna al Festival del Cinema di Malaga, il film vede nel cast con Manuela Arcuri: William Levy, Fernando Lindez, Angela Molina e la partecipazione di Monica Guerritore e Giancarlo Giannini.

“Il mio personaggio è David, un ragazzo impulsivo, aggressivo, ossessionato dal controllo e dal potere – ha raccontato l’attore spagnolo Fernando Lindez presente in sala all’ anteprima del film- sono stato in questa regione per circa un mese ho visitato molti luoghi splendidi e mi sono trovato benissimo, è stata un’esperienza meravigliosa mi sembrava di stare a casa”.

Con Manuela Arcuri e Fernando Lindez erano presenti all’anteprima anche l’attrice marchigiana di Urbania Jess Falasconi e l’attore di Riccione Luca Vetrone.

“Tradita è stato girato per tre settimane nel 2024 nei comuni di Jesi, Monsano, Ancona, Osimo, Filottrano e Monte Roberto, con il coinvolgimento di venti maestranze locali – ha spiegato al pubblico Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission.- Presentato con successo nei giorni scorsi al Festival di Málaga, il film è già stato venduto in Sud America, Spagna e Filippine, grazie a un grande cast che include Manuela Arcuri, Giancarlo Giannini, Monica Guerritore e le stars del mercato latino-americano William Levy (15 milioni di follower Instagram) e Fernando Lindez (1,5 milioni di follower Instagram) sarà una straordinaria vetrina internazionale per promuovere le bellezze uniche della nostra regione.”

La storia del film è un susseguirsi di colpi di scena che mischia i generi, melò e thriller puro, ovvero amore è su-spence e segue la vita di Pazienza Mantovani, soprannominata Paz, una madre single e avvocatessa con poca fortuna. Ha un figlio undicenne che ha tirato su da sola e una madre anziana a carico. Le spese sono tante e, spesso, Paz è in bolletta.

Per migliorare la sua situazione economica, Paz accetta di far parte dello staff dello studio legale più importante di Roma.

Tutto va a gonfie vele finché un giorno Paz scopre di avere sostituto una collega morta suicida. Le ragioni che l’hanno spinta a quell’insano gesto, restano un mistero ma quando un giornalista che stava indagando sulle malefatte di un ricco cliente dello studio, viene brutalmente assassinato, Paz ci mette poco a capire che le due morti sono collegate. Comincia a guardarsi intorno con altri occhi e presto scopre la verità. Ma Paz è una donna sola e con pochi mezzi, l’organizzazione criminale che sta per smascherare è potente e arriva ovunque.

Costretta a dichiararsi colpevole di un omicidio che non ha commesso ma in cui è convolta, Paz finisce in prigione. Quando esce è una donna finita, senza un futuro. Nessuno studio legale l’assumerebbe neanche come donna delle pulizie. E così, dalle ceneri dell’avvocato Mantovani, nasce Madame X una mistress che odia il genere maschile e che si trasforma in una perfetta macchina da guerra il cui unico obiettivo vitale, è la vendetta.

Dal 20 marzo il film Tradita sarà presente in tutte le sale cinematografiche italiane