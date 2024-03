Investe una ragazza ma prosegue la sua corsa, senza prestare soccorso. E’ successo ieri in serata lungo la Flaminia. La ragazza travolta, una sedicenne del posto, stava attraversando quando l’auto l’ha urtata. Chi era alla guida però è scappato a tutta velocità. La giovane è stata soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia locale, non è in pericolo di vita. Proseguono invece le indagini per identificare l’auto pirata.