Covid Marche: un’altra settimana in #giallo, ma l’#arancione si avvicina. Ecco le regole che potrebbero cambiare.

Nessuna brutta sorpresa per la prossima settimana: le Marche restano in zona gialla. Due indicatori su tre (incidenza e occupazione in terapia intensiva) vedrebbero la Regione già in zona arancio, ma il terzo criterio (l’occupazione dei reparti ordinari) ci evita ancora il passaggio. Questione però di una settimana, dieci giorni. Il cambio potrebbe avvenire dal 24 gennaio, con nuove regole (vd. tabella Ministeriale pubblicata sotto).

Il quadro nazionale. L’ultimo monitoraggio dei dati Covid del Ministero della Salute, riferito alla settimana dal 3 al 9 gennaio riporta cifre record di casi settimanali e incidenza. E’ l’effetto della variante Omicron, ormai predominante. In Italia l’incidenza raggiunge quota 1.622 (1.098 di una settimana fa) e l’indice Rt sale da 1,43 a 1,56. Rispetto ad un anno fa, comunque, nelle Marche le terapie intensive erano occupate al 30%, i reparti covid tra il 40 e il 50%. Oggi negli ospedlai la situazione è migliore, grazie alla protezione dei vaccini.

Il caso Marche. Le Marche sono più vicine alla zona arancione, perché le terapie intensive sono al 23% (dal 21% di una settimana fa e hanno superato la soglia del 20%), i reparti non critici hanno l’occupazione al 27%, cresciuta di tre punti dal 24% della precedente rilevazione. L’unico dato che migliora è l’indice Rt, da 1,17 a 0,98. L’incidenza da 594,31 è arrivata a 791,06. I casi settimanali sono stati 11.877, una settimana fa se ne erano registrati 8.923. La classificazione di rischio per la Regione Marche rimane moderato ad alta probabilità di progressione. Ci sono tutti i presupposti perché in una settimana la regione abbia dati da zona arancione. È una delle prossime candidate.

Cambio colore o… nessun colore? Già, perché le Regioni chiedono di superare il sistema delle fasce, considerata l’introduzione del Super Green pass ormai in quasi tutti gli ambiti della vita sociale e lavorativa. L’obiettivo è garantire la massima possibilità di spostamento e la tutela delle attività economiche, evitando chiusure. Nella prossima Conferenza tra le Regioni, i Governatori si riuniranno per discutere di una serie di temi sulle misure anti-Covid ed eventuali proposte da avanzare al Governo.

Ecco intanto, dal link del Governo, le regole che cambiano nel passaggio da zona gialla ad arancione, con le norme attualmente vigenti.

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf