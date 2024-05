FERMO – Otto auto danneggiate dalle fiamme nel corso della nottata appena trascorsa, tra Fermo e Porto Sant’Elpidio.

Due incendi che si verificatisi nell’arco di circa mezz’ora e sui quali ora sono in corso le indagini per risalire alla loro natura.

Il primo allarme ai vigili del fuoco di Fermo è arrivato circa mezz’ora dopo la mezzanotte da Fermo, zona Seminario, strada comunale Lauretana. Cinque in questo caso le auto divorate dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo, che hanno prima circoscritto e poi domato le fiamme, e i carabinieri.

Trenta minuti più tardi un’altra segnalazione, questa volta per un incendio in via Ancona a Porto Sant’Elpidio. In questo secondo caso tre le vetture danneggiate. Sul posto, ancora una volta, gli uomini del 115 di Fermo con, a supporto, i colleghi di Civitanova Marche. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, nemmeno quelle del dolo e di una correlazione tra i due incendi. Sono in corso le indagini per risalire alla natura dei roghi. Gli accertamenti sono condotte dai vigili del fuoco di Fermo in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Fermo.