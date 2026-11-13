<p>Torna sabato 14 novembre, l&rsquo;appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare&reg;, l&rsquo;iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, in cui sar&agrave; possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficolt&agrave;, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. L&rsquo;iniziativa &egrave; stata presentata oggi a Palazzo Raffaello sede della Regione Marche ad Ancona.<br /><br />In 12.000 supermercati in tutta Italia, oltre 160.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.<br /><br />Saranno oltre 400 i punti vendita delle Marche ad aderire alla Colletta Alimentare, animati dal lavoro di circa 3.000 volontari attivi su tutto il territorio regionale.<br /><br />Nei giorni successivi alla raccolta, i beni donati verranno consegnati agli oltre 300 enti caritativi convenzionati con il Banco Alimentare Marche (mense, case-famiglia, centri d&#39;ascolto e unit&agrave; di strada), garantendo un sostegno concreto a pi&ugrave; di 43.000 persone in stato di bisogno. Per il presidente della Fondazione Banco Alimentare Marche Roberto Del Baldo: &ldquo;Il risultato che ci aspettiamo &egrave; quello di una catena umana che unisce tutta la nostra Regione. Vedo ragazzini delle scuole superiori che riempiono gli scatoloni insieme a pensionati di ottanta anni. Il vero miracolo sociale non &egrave; solo il cibo raccolto, ma la comunit&agrave; che si riscopre viva mentre lo raccoglie&rdquo;.<br /><br />L&#39;edizione di quest&#39;anno punta a confermare il grande cuore della regione Marche: nel 2025, infatti, nelle sono state raccolte 270 tonnellate di alimenti in 419 punti vendita. Una rete d&#39;aiuto capillare che, su scala nazionale, conta oltre 7.500 organizzazioni partner e assiste pi&ugrave; di 1,7 milioni di cittadini.<br />&nbsp;</p>

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