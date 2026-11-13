<p>Torna sabato 14 novembre, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Raffaello sede della Regione Marche ad Ancona.<br /><br />In 12.000 supermercati in tutta Italia, oltre 160.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.<br /><br />Saranno oltre 400 i punti vendita delle Marche ad aderire alla Colletta Alimentare, animati dal lavoro di circa 3.000 volontari attivi su tutto il territorio regionale.<br /><br />Nei giorni successivi alla raccolta, i beni donati verranno consegnati agli oltre 300 enti caritativi convenzionati con il Banco Alimentare Marche (mense, case-famiglia, centri d'ascolto e unità di strada), garantendo un sostegno concreto a più di 43.000 persone in stato di bisogno. Per il presidente della Fondazione Banco Alimentare Marche Roberto Del Baldo: “Il risultato che ci aspettiamo è quello di una catena umana che unisce tutta la nostra Regione. Vedo ragazzini delle scuole superiori che riempiono gli scatoloni insieme a pensionati di ottanta anni. Il vero miracolo sociale non è solo il cibo raccolto, ma la comunità che si riscopre viva mentre lo raccoglie”.<br /><br />L'edizione di quest'anno punta a confermare il grande cuore della regione Marche: nel 2025, infatti, nelle sono state raccolte 270 tonnellate di alimenti in 419 punti vendita. Una rete d'aiuto capillare che, su scala nazionale, conta oltre 7.500 organizzazioni partner e assiste più di 1,7 milioni di cittadini.<br /> </p>