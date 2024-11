RICCIONE – Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 18enne residente nel Pesarese e un altro ragazzo minorenne, indagati in concorso per l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 16enne. Gli arresti arrivano al termine di un’attività investigativa iniziata nel mese di agosto a seguito della denuncia della ragazza che ha dato l’allarme dopo essere stata abbandonata in strada a Rimini dai due sconosciuti che avevano abusato di lei. Il 18enne è stato quindi ristretto presso la casa circondariale di Pesaro mentre il minore è stato tradotto presso l’Istituto penale per minorenni di Bologna, in attesa di essere interrogati per la convalida delle misure.